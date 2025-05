Ex Milan, Pobega: “Qui a Bologna ho trovato un ambiente sano. Su Italiano…”

Il rapporto con Italiano, già avuto allo Spezia: "L'ho trovato con la stessa fame e voglia di farci crescere, sia come gruppo che come calciatori. Questo è uno dei suoi marchi, pretendere sempre di più per far crescere e alzare l'asticella. Questo stiamo facendo come squadra e io come singolo. Cerco di diventare sempre più importante, è un lavoro coeso tra tutto il gruppo e che permette ai singoli di migliorarsi. Cambiano gli interpreti ma non i risultati".