Ex Milan, Pirlo e il retroscena esilarante su Gattuso: "Mi ritrovai un mostro in mutande"

"Pareggiando in Irlanda ci eravamo qualificati per il Mondiale del 2010 in Sudafrica, quindi l’ultima fatica del girone contro Cipro – in programma a Parma quattro giorni dopo – era diventata una specie di amichevole. Di fatto inutile e come tale l’abbiamo preparata. Tra un impegno e l’altro Lippi ci ha concesso una serata libera, a Firenze, siamo andati a cena quasi tutti insieme, Gattuso no, è rimasto in ritiro. Quando siamo tornati eravamo abbastanza ubriachi, anzi molto ubriachi, abbiamo chiacchierato nella hall, non avevamo sonno, dovevamo trovare qualcosa da fare per passare il tempo e l’idea è stata la stessa per tutti: 'Andiamo a rompere i co***oni a Rino'. Che stava già dormendo, con la papalina in testa. Mentre salivamo le scale per raggiungerlo in stanza, De Rossi ha trovato un estintore e l’ha preso: 'Vado a spegnere Gattuso'".