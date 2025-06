Ex Milan, Mastour: “Ho sofferto molto. Ecco il mio obiettivo”

Mastour ha firmato un contratto con la Virtus Verona in Serie C. L'ex talento del Milan ha parlato a 'SportWeek' in una lunga intervista

Mastour ha firmato un contratto con la Virtus Verona in Serie C e a 27 anni è pronto a ripartire. L'ex talento del settore giovanile del Milan ha parlato in una lunga intervista a 'SportWeek', magazine de 'La Gazzetta dello Sport': "Ho in testa un obiettivo che è il motore che mi fa lavorare ogni giorno: tornare su grandissimi palcoscenici. Tornare in Serie A, giocare la Champions League, il Mondiale". Idee chiare per il trequartista. Ecco qualche passaggio interessante.