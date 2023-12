Maldini: “Io individualista? Cardinale si confonde. Vi dico che …”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, non ha avuto un rapporto facile con Gerry Cardinale. Lo si evince dalle parole a 'Repubblica'

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Stuzzicato sul fatto che Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, lo abbia reputato un individualista e che lo abbia mandato via dal Diavolo (anche) per quel motivo, Maldini ha risposto quanto segue.