Maldini: “Divorzio dal Milan? Ho dovuto trovare un accordo per i miei diritti”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato sul fatto se si aspettasse o meno il divorzio dal club rossonero, avvenuto nello scorso mese di giugno, Maldini ha risposto: "Se il club è stato venduto a 1.2 miliardi e la proprietà vuole cambiare, ne ha il diritto. Ma vanno rispettati persone e ruoli. Ho dovuto trovare un accordo per i miei diritti".