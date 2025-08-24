Ex Milan, Locatelli: “Modric e De Bruyne? Campioni. Ecco cosa gli ruberei”

Manuel Locatelli , ex centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero e in prima squadra dal 2015 al 2018. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’attuale capitano della Juventus ha commentato l’arrivo in Serie A di due grandi campioni come Luka Modric e Kevin De Bruyne , dichiarandosi entusiasta e motivato all’idea di affrontarli. Ecco le sue parole.

"De Bruyne e Modric sono due campioni, due leggende del calcio di oggi. È un onore sfidarli, affrontarli. Ci ho già giocato contro e ci sarebbero tantissime cose da rubare a entrambi, ma la cosa veramente bella è confrontarsi con loro".