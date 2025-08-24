Manuel Locatelli, ex centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero e in prima squadra dal 2015 al 2018. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’attuale capitano della Juventus ha commentato l’arrivo in Serie A di due grandi campioni come Luka Modric e Kevin De Bruyne, dichiarandosi entusiasta e motivato all’idea di affrontarli. Ecco le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Locatelli: “Modric e De Bruyne? Campioni. Ecco cosa gli ruberei”
INTERVISTE
Ex Milan, Locatelli: “Modric e De Bruyne? Campioni. Ecco cosa gli ruberei”
L'ex Milan Locatelli, esalta Modric e De Bruyne: il centrocampista bianconero è carico per sfidare i nuovi campioni della Serie A.
L'ex Milan, Locatelli parla dei due nuovi arrivi in Serie A: Modric e De Bruyne. Ecco le sue parole—
LEGGI ANCHE: Milan, senza Leao è un attacco spuntato: ecco cosa manca>>>
"De Bruyne e Modric sono due campioni, due leggende del calcio di oggi. È un onore sfidarli, affrontarli. Ci ho già giocato contro e ci sarebbero tantissime cose da rubare a entrambi, ma la cosa veramente bella è confrontarsi con loro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA