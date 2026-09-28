Rafael Leão torna a parlare della sua nuova carriera al Galatasaray. Al termine della vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Norvegia di Haaland, l'ex attaccante del Milan, entrato al 56esimo minuto di gioco al posto di Conceição, ha fatto il punto sulla propria condizione fisica e sull'impatto avuto con il campionato turco dopo sette anni trascorsi in Serie A.

Ex Milan, Leao orna a parlare

"Jorge Jesus mi conosce e, in qualsiasi ruolo, darò il massimo. Sono sicuro che mi aiuterà a sfruttare al meglio le mie qualità. L'allenatore ha portato una grande solidità difensiva. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi siamo riusciti a rimanere compatti in difesa. Era proprio quello che ci serviva per fare la differenza nelle partite importanti."

Come riportato da o Jogo, Leao ha voluto sottolineare il rapporto conil lavoro svolto dal tecnico portoghese:

L'ex calciatore rossonero, inoltre, ha parlato anche del proprio momento dal punto di vista atletico: Leao infatti non ha svolto la preparazione pre-campionato e sta ancora lavorando per raggiungere la sua forma fisica e atletica migliore. Durante la chiacchierata c'è stato spazio anche per Joao Felix, compagno che Leao ha difeso tanto dopo le numerose critiche ricevute:

"Ogni volta che entro in campo, cerco di dare il massimo. Non ho fatto la preparazione pre-campionato, sto cercando di raggiungere la migliore condizione fisica, ma sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Abbiamo giocatori di altissima qualità in nazionale. Tutti i giocatori sono pronti e l'allenatore li sta schierando in posizioni in cui possono fare la differenza, come Joao Felix. Sono contento, ci tengo a lui, ha subito molte critiche e ora sta dimostrando la sua qualità e sta facendo la differenza".

In chiusura, il calciatore portoghese è tornato sulla scelta fatta durante l'ultima sessione estiva di mercato, quando ha salutato il Milan dopo sette lunghi anni per trasferirsi alla corte del Galatasaray:

"Il campionato turco è molto competitivo, ci sono grandi nomi e mi ha sorpreso positivamente. Il Galatasaray mi voleva davvero, mi sono adattato in fretta e penso che possiamo fare qualcosa di straordinario. Sono felice e ho intenzione di fare grandi cose