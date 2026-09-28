Intervenuto nel post partita del Portogallo, Rafael Leao, ex Milan, ha voluto parlare del suo impatto in Turchia dopo l'addio al Milan
Rafael Leão, 21 palle perse e critiche sui social: parte in salita l'avventura in Turchia | Video
Rafael Leão torna a parlare della sua nuova carriera al Galatasaray. Al termine della vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Norvegia di Haaland, l'ex attaccante del Milan, entrato al 56esimo minuto di gioco al posto di Conceição, ha fatto il punto sulla propria condizione fisica e sull'impatto avuto con il campionato turco dopo sette anni trascorsi in Serie A.
Ex Milan, Leao orna a parlareCome riportato da o Jogo, Leao ha voluto sottolineare il rapporto con Jorge Jesus e il lavoro svolto dal tecnico portoghese:
"Jorge Jesus mi conosce e, in qualsiasi ruolo, darò il massimo. Sono sicuro che mi aiuterà a sfruttare al meglio le mie qualità. L'allenatore ha portato una grande solidità difensiva. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi siamo riusciti a rimanere compatti in difesa. Era proprio quello che ci serviva per fare la differenza nelle partite importanti."
L'ex calciatore rossonero, inoltre, ha parlato anche del proprio momento dal punto di vista atletico: Leao infatti non ha svolto la preparazione pre-campionato e sta ancora lavorando per raggiungere la sua forma fisica e atletica migliore. Durante la chiacchierata c'è stato spazio anche per Joao Felix, compagno che Leao ha difeso tanto dopo le numerose critiche ricevute:
"Ogni volta che entro in campo, cerco di dare il massimo. Non ho fatto la preparazione pre-campionato, sto cercando di raggiungere la migliore condizione fisica, ma sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Abbiamo giocatori di altissima qualità in nazionale. Tutti i giocatori sono pronti e l'allenatore li sta schierando in posizioni in cui possono fare la differenza, come Joao Felix. Sono contento, ci tengo a lui, ha subito molte critiche e ora sta dimostrando la sua qualità e sta facendo la differenza".
In chiusura, il calciatore portoghese è tornato sulla scelta fatta durante l'ultima sessione estiva di mercato, quando ha salutato il Milan dopo sette lunghi anni per trasferirsi alla corte del Galatasaray:
"Il campionato turco è molto competitivo, ci sono grandi nomi e mi ha sorpreso positivamente. Il Galatasaray mi voleva davvero, mi sono adattato in fretta e penso che possiamo fare qualcosa di straordinario. Sono felice e ho intenzione di fare grandi cose
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