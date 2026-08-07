L'Australia come cornice, la passione per il calcio come un filo conduttore. In occasione dell'inaugurazione di Casa Sicilia, Filippo Inzaghi ex calciatore del Milan alla guida del Palermo, ha aperto il libro dei ricordi regalando un'intervista piena di emozioni, con il dolore per una perdita inestimabile legato a Franco Baresi.

Milan, Inzaghi diviso tra Baresi e... i ricordi

"L'omaggio a Baresi qui a Perth? Era il minimo che io, la società e il capitano potessimo fare. Ieri eravamo in viaggio e non ho potuto partecipare al funerale. Baresi è stato un monumento, un idolo per tutto il calcio italiano e per me è sempre stato un esempio, prima da tifoso e poi da avversario in campo. Era una persona che stimavo molto e ci mancherà".

L'ex bomber rossonero ha voluto toccare le corde del cuore di tutti gli appassionati: il primo pensiero di super Pippo è andato ovviamente all'ex capitano del Milan, scomparso di recente. Un omaggio sentito, tributato anche a distanza, dall'altra parte del mondo , insieme alla dirigenza del Palermo:

Dal dolore per l'addio alla leggenda rossonera, il discorso si è spostato poi sulla carrellata di goal e successi che hanno caratterizzato la carriera di uno degli attaccanti più letali della storia del calcio: nei primi passi in serie C alla cavalcata con il Piacenza passando per i trofei con il Milan ma se potesse scegliere soltanto tre momenti sul podio di una vita, sceglierebbe sicuramente questi tre goal.

"I ricordi sono tantissimi, ma se devo scegliere dico il primo gol nei professionisti in Serie C, indimenticabile, e la vittoria del campionato di B con il Piacenza, la mia città. Poi i trionfi con la Juve e il Milan. Se devo stilare una "top 3" per importanza, al primo posto metto i due gol ad Atene nella finale di Champions del 2007, all'interno di un anno magico con cinque gol in tre finali. Poi il gol al Mondiale contro la Repubblica Ceca e, infine, l'ultimo gol della carriera col Novara, segnato sotto la mia curva all'ultimo tiro".