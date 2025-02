Ex Milan, Ganz: “Retegui può superare i 30 gol. Atalanta campione d’Italia? Sarebbe…”

Se supererà il record di Inzaghi: "Penso che andrà anche oltre, superando quota 30 gol. Ai tempi di Inzaghi c’era un calcio diverso e non c’era la Var. Inoltre i difensori marcavano in maniera diversa, erano più aggressivi e ci si 'menava' anche da fermi (ride, ndr). Mateo è migliorato anche tecnicamente inquestimesi all’Atalanta e penso che abbia ancora margini di miglioramento. E ha dimostrato di saper segnare di testa, di sinistro e di destro. Non è monocorde, sa sfruttare ogni occasione".

Sullo scudetto: "È tutto aperto, certo. Sarebbe fantastico anche per l’intero Paese vedere l’Atalanta campione d’Italia come fecero in passato squadre come Cagliari, Verona, Sampdoria e Leicester in Premier League. Perché no? Ci sta che l’Atalanta possa vincerlo. Sarebbe meraviglioso anche per tutto il lavoro svolto in questi anni dalla famiglia Percassi"