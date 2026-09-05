Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Milan Paulo Fonseca ha voluto riservare alcune parole sul giovane Zachary Athekame
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Ad ormai quasi un anno dal suo addio al Milan, Paulo Fonseca prosegue con determinazione la sua nuova avventura in Francia alla corte del Lione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Auxerre, l'allenatore portoghese ha voluto parlare un po' del mercato fatto, riservando parole al miele per i nuovi arrivati, incluso il giovane Zachary Athekame, arrivato in prestito proprio dal Milan.
Milan, Fonseca sul mercatoFonseca si è detto molto soddisfatto del profilo umano ma soprattutto caratteriale dei nuovi acquisti, messi subito a disposizione da parte della dirigenza francese:
«Abbiamo preso giocatori con personalità, mentalmente forti come Bacher, Bidstrup e anche Athekame. Questo è un gruppo con grande equilibrio e forza mentale».
Un'investitura davvero importante per il terzino rossonero, chiamato a trovare continuità in Francia, collezionando quella giusta dose di esperienza che potrebbe servire al giovane una volta rientrato in Italia. Silenzio stampa, invece, per quanto riguarda Youssouf Fofana.
Il centrocampista francese, negli ultimi giorni di mercato, è finito sotto ai riflettori a causa proprio del suo mancato approdo a Lione. Fonseca ha preferito evitare di parlare dell'argomento, concentrando tutta la sua attenzione sui giovani della squadra.
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