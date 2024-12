Dida su Milan-Empoli: “Mi sembra di vedere più fiducia tra i calciatori”

Nelson Dida, ex portiere del Milan (302 partite in 9 stagioni non consecutive tra il 2000 e 2010), ha rilasciato delle dichiarazioni

Nelson Dida, ex portiere del Milan (302 partite in 9 stagioni non consecutive tra il 2000 e 2010, con 8 trofei all'attivo), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del brasiliano.