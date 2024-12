Domani, martedì 3 dicembre , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo , partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 . Una competizione, la coppa nazionale, che per il Diavolo di Paulo Fonseca in questa stagione può valere davvero molto.

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ben 10 allenatori, in questi ultimi 22 anni, non siano stati in grado di portare a casa il trofeo. Da Leonardo a Stefano Pioli, passando per Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Siniša Mihajlović, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo.