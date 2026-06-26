Dopo l'esperienza al Milan nello staff tecnico di Allegri, Bernardo Corradi diventa il nuovo allenatore della Sampdoria
Adesso è ufficiale: Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Risolte le ultime formalità burocratiche che lo legavano ancora al Milan, l'ex attaccante ha firmato l'accordo con il club ligure, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura.
Milan, Corradi riparte dalla SampdoriaSubito dopo la firma sul contratto, il nuovo tecnico blucerchiato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, facendo trasparire tutta la gioia per questa nuova avventura:
"Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa
Dallo staff di Allegri alla piazza ligurePer Corradi si tratta di un vero e proprio trampolino di lancio come allenatore. alle spalle, però, è presente un bagaglio d'esperienza molto prezioso, accumulato tra le Nazionali azzurre e nei vari club d'Italia come, ad esempio, nell'ultimo periodo passato al Milan nelle vesti di collaboratore tecnico nello staff di Allegri:
"Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare".
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