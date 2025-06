Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, come noto non ha mai risparmiato critiche a Rafael Leao, e nelle ultime ore sono tornate virali alcune sue dichiarazioni relative al paragone con Dan Ndoye. Nella puntata di 'Viva El Futbol' successiva alla finale di Coppa Italia, infatti, 'FantAntonio' aveva fatto il confronto tra gli stipendi dei due, sorprendendosi di come lo svizzero, accostato negli ultimi giorni al Napoli, prendesse così poco rispetto all'esterno del Diavolo. Ecco, dunque, il suo pensiero.