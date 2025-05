«Ma è obbligatorio? No. Così non gli ho lasciato neanche i 25 dollari. Col ca**o che te li lascio, decido io! Lì devi dare il 20 per cento, 80 euro di mancia! Devi dirmi grazie che ti do 25 dollari. Non gli ho lasciato neanche quelli e me ne sono andato». La rabbia di Antonio Cassano può anche essere giustificata, anche perché in Italia non funziona così, ma negli USA è assolutamente normale una mancia così lauta. E quindi non ci si deve sorprendere della richiesta del cameriere.