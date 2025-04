Qualche tempo fa Jamie Carragher ha incontrato Paolo Maldini e si è rivolto così all'ex capitano rossonero: "Ci siamo affrontati in due finali di Champions League, è stato un grandissimo onore per me, essendo un difensore che ammirava te e Franco Baresi. Ma volevo solo farti sapere che ho la tua maglia della finale del 2005. È un grande onore per me avere quella maglia, non la rivuoi indietro, vero?"