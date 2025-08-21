Pianeta Milan
Ex Milan, Caressa su Donnarumma: “Certe scelte di vita portano a …”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, ha espresso al propria opinione su Donnarumma, ex Milan
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport. Il giornalista ha espresso la propria opinione sul caso Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale, infatti, è stato messo alla porta dal PSG. La squadra di Luis Enrique ha acquistato dal Lille il nuovo portiere titolare, Lucas Chevalier. In questo modo, 'Gigio' è stato messo fuori rosa e ora sta cercando un nuovo club che punti su di lui. Una notizia che ha del clamoroso e che ha scosso tutto il calcio italiano ed europeo. Di seguito, si riporta il pensiero di Caressa sulla vicenda.

Caressa sul caso Donnarumma

Le sue parole su Donnarumma: "Io l’ho sempre difeso perché credo sia il più forte portiere del mondo, però certe scelte di vita portano anche a un certo percorso di vita. Mi spiego: se fai scelte economiche, come quella di andare al Psg e non rimanere al Milan, lo stesso potranno fare i club che ti hanno acquistato".

E ancora: "Da questo punto di vista non possiamo parlare di sentimenti... Molti giocatori si muovono in una direzione meramente economica, senza pensare ad arricchirsi come uomini e calciatori. Mi auguro che soprattutto i giovani capiscano che in questo modo mettono a repentaglio la loro felicità. Che poi mi chiedo, nella vita, se in banca hai 110 milioni o 140, ma che te cambia??".

