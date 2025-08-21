Ex Milan, Caressa su Donnarumma: “Certe scelte di vita portano a …”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, ha espresso al propria opinione su Donnarumma, ex Milan
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport. Il giornalista ha espresso la propria opinione sul caso Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale, infatti, è stato messo alla porta dal PSG. La squadra di Luis Enrique ha acquistato dal Lille il nuovo portiere titolare, Lucas Chevalier. In questo modo, 'Gigio' è stato messo fuori rosa e ora sta cercando un nuovo club che punti su di lui. Una notizia che ha del clamoroso e che ha scosso tutto il calcio italiano ed europeo. Di seguito, si riporta il pensiero di Caressa sulla vicenda.
Caressa sul caso Donnarumma
Le sue parole su Donnarumma: "Io l’ho sempre difeso perché credo sia il più forte portiere del mondo, però certe scelte di vita portano anche a un certo percorso di vita. Mi spiego: se fai scelte economiche, come quella di andare al Psg e non rimanere al Milan, lo stesso potranno fare i club che ti hanno acquistato".