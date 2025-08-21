Ex Milan, Caressa su Donnarumma: “Certe scelte di vita portano a …”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport. Il giornalista ha espresso la propria opinione sul caso Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale, infatti, è stato messo alla porta dal PSG. La squadra di Luis Enrique ha acquistato dal Lille il nuovo portiere titolare, Lucas Chevalier. In questo modo, 'Gigio' è stato messo fuori rosa e ora sta cercando un nuovo club che punti su di lui. Una notizia che ha del clamoroso e che ha scosso tutto il calcio italiano ed europeo. Di seguito, si riporta il pensiero di Caressa sulla vicenda.