Ex Milan, Capello su Ancelotti: 'Spero che il Real Madrid dimostri...'

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato anche di Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero che potrebbe lasciare il Real Madrid

Fabio Capello , ex allenatore del Milan, ha parlato Roberto Gómez nel programma 'Fútbol es fútbol' di Telemadrid. Tra gli argomenti Carlo Ancelotti che potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione. Ecco le parole di Capello riportate da 'Tuttomercatoweb': "Vedo il Madrid soffrire, con Carlo, il presidente ed i tifosi. È stata una partita strana quella contro l'Arsenal. Non mi è sembrato un Madrid normale, con la sua solita determinazione. L'avversario ha giocato una buona partita".

Ex Milan, Capello: "Ancelotti? Spero che non lo licenzino"

Capello continua: "Carlo è l'allenatore più vincente al mondo, ma non sempre può risolvere i problemi. Quest'anno ne ha avuti tanti, con molti infortuni, dovendo costruire una difesa in ogni partita, e gli è mancato un direttore d'orchestra come Kroos a centrocampo . Si è notato molto. È lì che nascono il gioco e il filtro per difendere. È il cuore della squadra. Spero che non licenzino Ancelotti e che gli dimostrino lo stesso rispetto che lui ha per il Real Madrid".