"Ho accolto a braccia aperte l’offerta della famiglia Rivetti e il nuovo progetto della società canarina. Sono rimasto molto colpito e sono pronto a questa nuova avventura. Mi aspetto come sempre un campionato molto difficile, ho seguito il torneo cadetto anche lo scorso anno. Ogni partita è decisiva per fare la differenza, non c’è mai nulla di scontato e prevale spesso l’equilibrio" ha aggiunto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Obiettivo Zirkzee: pronta una nuova mossa | PM News>>>