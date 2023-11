Ex Milan, Borini: “Non mi sono mai trovato così bene come a Genova”

Ex Milan, le parole di Fabio Borini

"Ne ho parlato anche con mia moglie e con gli amici: mai, in carriera, ci era capitato di trovarci così bene in così poco tempo in un ambiente tutto nuovo. E parlo a tutti i livelli. È successo nella Sampdoria e a Genova, per merito di chi lavora qui, dei tifosi in modalità ‘inglese’ e anche delle responsabilità che mi sono state date subito. Depaoli ha un potenziale alto, mi ha impressionato più di tutti. Ricci verrà fuori. Il mister? Siamo tutti con Pirlo, non è uno spirito di gruppo da telecamere, è reale il nostro. I rigori? Batterli bene è una questione mentale non tecnica, prima o poi dovevo sbagliare per la legge dei grandi numeri, meglio che sia capitato con il Palermo visto che sono riuscito a rimediare". LEGGI ANCHE: Raveyre: "Milan tra i club migliori al mondo. Mi voleva il Chelsea, ma..."