Ex Milan, Montolivo al veleno su Gattuso: parole dure verso il futuro CT

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno nei confronti dell'ex rossonero Gennaro Gattuso

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno nei confronti di Gennaro Gattuso ai microfoni di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale'. Il calabrese, infatti, sta per diventare Commissario Tecnico dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti e in tal senso Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione.