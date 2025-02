Sul VAR: "Il VAR ha salvato il calcio, è una protezione per gli arbitri, che è la parte più delicata del calcio. Se qualcuno non arriva alla conclusione che il VAR ha salvato il calcio, è qualcuno che non sta pensando bene. Abbiamo condotto uno studio in Belgio sulle 2.000 partite più importanti degli ultimi 10 anni di calcio. Ogni 3 partite c'era un grave errore arbitrale. In un campionato di 380 partite ci sono stati circa 120 errori. Ora ne rimangono 5 o 7, perché c'è un elemento naturale che è l'uomo. Ci sono momenti in cui si commettono errori, ma 5-7, non 120."

Sulla tutela degli arbitri: "È importante che le istituzioni tutelino gli arbitri perché tutti i club vogliono fare pressione su di loro. Il Real Madrid non è stato elegante. Pensa solo a se stesso, non al bene del calcio. La Spagna è un mondo molto difficile per quanto riguarda l'arbitraggio; è una follia totale".

Sullaa Superlega: "È un errore molto grave da parte dei club che hanno voluto uccidere il calcio, che appartiene a tutti noi. Il calcio è uno sport popolare, il calcio appartiene a tutti noi e non solo ai grandi club e alle grandi aziende. Non credo che accadrà, non possono organizzarlo, non hanno una tempistica. Penso che sia un'utopia totale, non credo che sia possibile".