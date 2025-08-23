Pianeta Milan
Ex Milan, Ancelotti: “Gattuso CT? Ecco cosa ne penso”

Ancelotti, ex Milan e ct del Brasile, parla di Gattuso e della crisi della nazionale italiana. Ecco le sue parole
L’ex allenatore del Milan e attuale ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato intervistato dal quotidiano Il Giornale. Tra i vari temi, ha parlato della nazionale italiana, del suo ex giocatore Gennaro Gattuso come ct dell’Italia, e ha rivelato il suo futuro e cosa gli manca di più dell’Italia. Ecco le sue parole.

Ex Milan, Ancelotti: "Non avrei mai immaginato che Gattuso potesse diventare CT"

"Non avrei mai immaginato che Gattuso potesse diventare l'allenatore della nazionale ma ha tutti i meriti per onorare l'impegno, ha carattere, ha personalità, spero di incontrarlo al mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate da Spalletti".

Poi analizza i problemi della nazionale: "È una crisi generazionale, non abbiamo grandi attaccanti come Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi. Siamo messi bene in difesa e a centrocampo per il resto facciamo fatica a produrre veri talenti".

