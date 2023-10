Ex Milan, Ambrosini: “Berlusconi era fissato con il momento ‘Marisa’”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha voluto ricordare il compianto Silvio Berlusconi, storico presidente del club rossonero

Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan , è stato ospite alla presentazione della serie talk 'De Core-Podcast', di Alessandro Pieravanti e Danilo Da Fiumicino . L'attuale opinionista ha raccontato un simpatico aneddoto sul compianto Silvio Berlusconi , storico presidente del club rossonero. Ecco, quindi, le sue parole.

Ex Milan, le parole di Massimo Ambrosini su Silvio Berlusconi

"Era fissato con il possesso palla. Alla fine di tutti i suoi discorsi diceva sempre la stessa cosa: 'Se mancano 5 minuti e state vincendo per 1-0, non date la palla agli avversari'. Poi si rivolgeva ad Ancelotti e gli diceva: 'Lei deve dare indicazioni alla squadra per farle capire che è arrivato il momento di tenere il pallone. Quel momento della partita è il momento Marisa. E così quando lei urla alla squadra 'Marisaaaa' tutti quanti devono sapere che devono iniziare a passarsi la palla senza darla agli altri"'. Chissà poi chi era quella Marisa".