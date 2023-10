Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il PSG su una stella del Diavolo”

Dalla Spagna giungono voci secondo cui il PSG avrebbe messo nel mirino una delle stelle del Milan per il prossimo calciomercato

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 21:00, PSG e Milan si sfideranno nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Sarà una sfida dall'alto coefficiente tecnico, che potrebbe davvero regalare grande spettacolo, ma per i parigini potrebbe essere l'occasione per vedere da vicino uno degli obiettivi per le prossime sessioni di calciomercato.