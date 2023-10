Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Interesse del Diavolo per Kadıoğlu”

Dalla Turchia riferiscono come il Milan sia uno dei club interessati a Ferdi Kadıoğlu, terzino del Fenerbahçe, per il prossimo calciomercato

Ormai la sessione estiva di calciomercato si è chiusa da tempo, ma più ci si avvicina a gennaio e più cresce l'attesa per l'apertura della finestra invernale. Nel frattempo, quindi, aumentano le indiscrezioni e tante di queste riguardano il Milan. Si è parlato di Juan Miranda per il ruolo di terzino e di Jonathan David per l'attacco, ma queste non sono le uniche a stuzzicare la fantasia dei tifosi del Diavolo.