E' stata una stagione da incorniciare per il Catanzaro. La formazione guidata dall'ex Milan Alberto Aquilani ha accarezzato un sogno grandissimo, fermandosi veramente ad un soffio da una storica promozione in Serie A ai playoff. Tra i grandi protagonisti della stagione c'è sicuramente il giovane Gabriele Alesi, anche lui ex Milan.

Milan, senti Alesi: "Ho dato sempre il massimo"

"Da un certo punto di vista spero si siano pentiti a Milan Futuro di avermi lasciato andar via a parametro zero: ho fatto di tutto per cercare di arrivare lì e fare quello che sto facendo. È stato un bel percorso fatto lì al Milan, dal settore giovanile fino al Milan Futuro a giocarmi la Serie C. Spero che qualche rimpianto lo abbiano. Io non ne ho: io ho dato sempre il massimo e se mi ritrovo qua a lottare per il Catanzaro è qualcosa di cui vado veramente orgoglioso"

Il percorso di Alesi

Îl centrocampista classe 2004, punto fermo della formazione giallorossa, è intervenuto in diretta ai microfoni di SportItalia per parlare della stagione appena conclusa e lanciare una vera e propria stoccata al suo ex club:Cresciuto nel vivaio del, il calciatore ha vissuto una prima esperienza a Sestri Levante prima di rientrare alla base con addosso la maglia del Milan Futuro, in Serie C, dove si è comunque messo sotto ai riflettori come uno dei profili migliori del campionato.

Poi è arrivata la rottura l'estate scorsa: complice lo vincolo a parametro zero, il calciatore è volato alla corte del Catanzaro, dove è letteralmente esploso. Il Club calabrese, perciò, si è assicurato un talento moderno e di prospettiva totalmente a zero.