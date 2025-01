Ex Inter, Materazzi: “Nel 2006 potevo andare al Milan, ma alla fine …”

Come Materazzi rimase all'Inter

"Sono bastate due chiacchierate. Una con Lippi, che mi rassicurò: 'Non mi importa che tu sia un titolare nell'Inter. Un posto per te in Nazionale c'è'. Un'altra con Facchetti: 'Marco, qui all'Inter abbiamo bisogno di te'. Nel caso di Frattesi non penso ci sia bisogno di confronti con il c.t.: Spalletti lo stima, Davide è già un titolare dell'Italia e non deve dimostrare nulla".