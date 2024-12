Ex Inter, Julio Cesar: “Dida? Da lui ho imparato molto, ma ero meglio io”

Sul paragone con i rivali: "Tra il 2008 e il 2010 entravo in campo e mi sentivo Superman, con quel mantello rosso. C'erano partite in cui entravo e dicevo: "Oggi non segneranno". E bisogna stare attenti quando si è così sicuri di sé, perché l'eccesso di fiducia è insidioso. Era un momento in cui non vedevo nessuno davanti a me. Con tutto il rispetto, con tutta la modestia, non vedevo superiori né Buffon, né Casillas, né nessun altro. Nemmeno il mio amico Dida, per il quale ho un enorme rispetto, un grande portiere e dal quale ho imparato molto".