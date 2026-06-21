L’avventura di Albert Riera sulla panchina dell’Eintracht Francoforte è durata appena tre mesi a causa di un problema di incompatibilità Markus Krösche, il manager che Gerry Cardinale aveva individuato come possibile Head of Football del Milan. Riera, pur elogiando lo spessore del dirigente, ha bocciato la linea strategica della società tedesca, spiegando a ‘Sportklub’ di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato a causa di una totale divergenza di vedute sul ruolo dell'allenatore.

Riera attacca Krösche

"Semplicemente non eravamo fatti l'uno per l'altro. La politica del club prevede che l'allenatore non abbia alcuna influenza sullo scouting e sulla composizione della squadra. Questo non è l'ambiente giusto per me e sapevo che non avremmo potuto lavorare insieme a lungo termine".

Milan, ecco perché è saltato Krösche

Milan, ora cosa fai?

ha chiarito i motivi della separazione dall'puntando il dito contro i limiti operativi imposti daL'Eintracht Francoforte non vuole far partireper motivi di tempistiche visto che il dirigente ha già iniziato a programmare la stagione ed è difficile iniziare tutto da capo con nuovi profili, in più Krösche fa parte del board della società e quindi. A Francoforte c'è parecchia irritazione per questa situazione, per questo è difficile e improbabile che si possa riaprire tutto, anche se nel mercato tutto è possibile e una finestrella va lasciata aperta.Il Milan ora deve muoversi:, con la speranza che ci sia già qualcosa di pronto e che possa essere chisuo in poco tempo. Siamo alla metà del mese di giugno e il club ha bisogno di una guida tecnica anche perché il mercato è già iniziato eha bisogno di chiari rinforzi per poter competere davvero nel campionato di Serie A. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la decisione definitiva dovrebbe essere presa all'inizio della prossima settimana.