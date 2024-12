L’ex compagno: “Facevo l’autista a Jovic. Era una macchina da gol”

Taleb Tawatha, calciatore israeliano, ha rilasciato una lunga intervista al portale 'One', soffermandosi in particolare sulla parentesi all'Eintracht Francoforte, in cui ha condiviso lo spogliatoio con l'ex compagno di squadra Luka Jovic, attaccante del Milan. Ecco, dunque, le sue parole.