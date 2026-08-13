Il nuovo corso del Milan targato Rúben Amorim raccoglie consensi davvero importanti. A benedire la rosa e le ambizioni del club è un grande ex: Alberico Evani. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport ha tracciato un quadro chiaro sulle possibilità della vittoria dello scudetto da parte della squadra.

Milan, parla Evani: "I rossoneri hanno una base solida"

"Il Milan può vincere lo scudetto perché ha una base solida. Ha mantenuto l’ossatura della squadra dello scorso anno e con Gonçalo Ramos, Gila e Diawara si è rinforzato perché ha aggiunto elementi in grado di alzare il livello del gruppo. Credo che da qui al 1° settembre il club farà altre operazioni in entrata e diventerà ancora più competitivo.

Secondole fondamenta gettate dalla società e le prime mosse sul mercato pongono i rossoneri ai vertici del calcio italiano per la stagione che sta per prendere il via:

Nonostante l'ottimismo per il lavoro svolto finora e per i colpi piazzati dalla dirigenza rossonera, l'ex centrocampista invita comunque a mantenere una certa cautela ed evidenza come la corsa verso la seconda stella sarà un percorso ad ostacoli pieno di concorrenza agguerrita:

Non considero comunque il Milan favorito assoluto per il tricolore: per vincere serviranno continuità, equilibrio e soprattutto la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. L’Inter campione in carica e le altre lotteranno fino alla fine. Se però mi chiedete se questo Milan ha le qualità per arrivare primo, la mia risposta è sì".