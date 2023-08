Evani: “Leao ha potenzialità enormi. Il Milan si rinforzerà ancora”

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calciomercato del Milan

Alberico Evani , ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi in modo particolare sul mercato condotto dal Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alberico Evani sul mercato del Milan

"Andando via Maldini si pensava volessero andare al risparmio. Hanno sacrificato Tonali ma mi sembra stiano operando bene sul mercato, prendendo elementi buoni e funzionali per l’allenatore. Ha più alternative, penso siano una squadra che si farà valere. Sono tutti giocatori forti, se poi vengono opzionati da squadre importanti vuol dire che sono validi e lui lo ha dimostrato a Bologna. Il mercato è lungo, non solo il Milan si rinforzerà per dare più prestigio al campionato. Leao? È maturato molto negli ultimi anni, ha trovato più continuità rispetto a prima, dove viveva di momenti. È più continuo nel gioco e nelle partite, è un giocatore che sta trovando anche la via del gol e penso possa solo migliorare. Ha potenzialità enormi". Segui con noi il live di Monza-Milan >>>