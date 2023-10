Estigarribia: “Scudetto? Le candidate sono Milan, Inter, Napoli e Juventus”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Marcelo Estigarribia, ex giocatore bianconero, ha parlato in vista della corsa allo scudetto

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Marcelo Estigarribia, ex giocatore bianconero, ha parlato in vista della corsa allo scudetto: "Le candidate allo scudetto sono sempre Milan, Inter, Napoli e Juve. Come rosa vedo i nerazzurri più attrezzati rispetto alle altre: hanno 2 giocatori forti per ruolo e stanno andando davvero forte".