Empoli-Milan, Di Liberatore (AIA): “Walker-Cacace e Tomori? Vi spiego …”

Elenito di Liberatore, componente della CAN C e dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli episodi di Empoli-Milan

Elenito Di Liberatore, ex arbitro e componente della C.A.N. C, è stato mandato dall'AIA ad 'Open VAR' su 'DAZN', per parlare degli episodi principali di Empoli-Milan. In particolare si sono analizzati due episodi, quello del fallo di Liberato Cacace su Kyle Walker e il secondo giallo a Fikayo Tomori. Nel primo caso è giusto non dare il cartellino rosso, anche se il giallo sarebbe stato giusto. Nel secondo caso, invece, come previsto il VAR non sarebbe potuto intervenire perché si è trattato di un'ammonizione. Ecco, dunque, le sue parole.