El Shaarawy: 'Gattuso CT? Ho giocato per lui al Milan, sicuramente ...'

Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan, ha parlato della Serie A e anche di Gattuso, nuovo CT dell'Italia. Ecco le sue parole
"Il campionato ha sempre dimostrato che ci possono essere molte sorprese. Sicuramente Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate, ma lo scorso anno ci sono state altre formazioni che hanno stupito". Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan, ha parlato della Serie A e anche di Gattuso, nuovo CT dell'Italia. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "Ora tutte cercano di rafforzarsi in modo più solido e concreto per essere competitive. Noi pensiamo a fare bene e a migliorarci rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. L’importante, credo, sia partire forte e non trovarsi costretti a rincorrere, come invece è successo lo scorso anno".

Su Gattuso: "Ci siamo salutati, ho giocato per lui nell’ultimo anno al Milan. Sicuramente in questo momento può dare molta energia e motivazione alla nazionale, credo sia l’allenatore giusto per ora. La mia ultima convocazione in nazionale risale all’Europeo e per me quella maglia è estremamente importante".

"Tuttavia, è chiaro che la convocazione passa prima dalle prestazioni con la Roma, quindi adesso penso a fare bene qui".

