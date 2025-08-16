El Shaarawy: 'Gattuso CT? Ho giocato per lui al Milan, sicuramente ...'

"Il campionato ha sempre dimostrato che ci possono essere molte sorprese. Sicuramente Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate, ma lo scorso anno ci sono state altre formazioni che hanno stupito". Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan, ha parlato della Serie A e anche di Gattuso, nuovo CT dell'Italia. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "Ora tutte cercano di rafforzarsi in modo più solido e concreto per essere competitive. Noi pensiamo a fare bene e a migliorarci rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. L’importante, credo, sia partire forte e non trovarsi costretti a rincorrere, come invece è successo lo scorso anno".