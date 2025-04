DS Milan, Sartori ancora in corsa? Lui intanto si espone così sul suo futuro

Sul calcio globale: "È anche giusto e normale in un mercato ormai globalizzato, dove magari i costi all'estero sono più bassi rispetto a quelli per i profili italiani per cui bisogna stare sempre all'erta. Certo noi tutti vorremmo italiani per mille motivi, anche per dare un'identità alla propria squadra, un senso di appartenenza, ma purtroppo non è semplice".