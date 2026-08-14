Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Fresco di approdo al Bologna, in una lunga intervista concessa a 'Repubblica' Artem Dovbyk è tornato a parlare di quando fu a un passo dal vestire la maglia rossonera. L'ex attaccante della Roma ha confermato le indiscrezioni di mercato circolate la scorsa estate in merito a un possibile trasferimento al Milan.

Dovbyk (quasi) al Milan, la ricostruzione

Le parole di Dovbyk sul mancato trasferimento al Milan

“La scorsa stagione è stata davvero dura, infortunio a parte. Dopo il ritiro la Roma mi ha detto di trovarmi una squadra per giocare di più, ma c'era poco tempo. Sono stato vicinissimo al Milan a tre giorni dal termine del mercato, poi non se ne è fatto nulla”.

Milan-Roma, nuovo scambio in vista?