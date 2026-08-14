Artem Dovbyk torna a parlare del mancato trasferimento al Milan nell'estate del 2025: le dichiarazioni dell'attaccante ucraino
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Fresco di approdo al Bologna, in una lunga intervista concessa a 'Repubblica' Artem Dovbyk è tornato a parlare di quando fu a un passo dal vestire la maglia rossonera. L'ex attaccante della Roma ha confermato le indiscrezioni di mercato circolate la scorsa estate in merito a un possibile trasferimento al Milan.
Dovbyk (quasi) al Milan, la ricostruzioneLo scorso 29 agosto, sul prato del 'Via del Mare' di Lecce, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare aveva parlato di una possibile operazione la Roma. I due club stavano lavorando ad uno scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, poi saltato per una questione di tempistiche. L'obiettivo del dirigente albanese era quello di regalare a Massimiliano Allegri un attaccante strutturato per rinforzare il reparto offensivo.
Le parole di Dovbyk sul mancato trasferimento al MilanQueste le dichiarazioni di Artem Dovbyk sulla possibilità di trasferirsi al Milan nell'estate del 2025.
“La scorsa stagione è stata davvero dura, infortunio a parte. Dopo il ritiro la Roma mi ha detto di trovarmi una squadra per giocare di più, ma c'era poco tempo. Sono stato vicinissimo al Milan a tre giorni dal termine del mercato, poi non se ne è fatto nulla”.
Milan-Roma, nuovo scambio in vista?L'ipotesi che circola con maggiore insistenza da quando è stata resa nota la possibile partenza di Nkunku direzione Roma, è quella di uno scambio con Matias Soulé. Il Milan ha individuato nell'esterno argentino un possibile rinforzo da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'ex Juventus e Frosinone non rientra più nei piani di Gasperini, che vorrebbe un calciatore con altre caratteristiche per il ruolo di trequartista. Al momento non risultano trattative ufficiali tra le due società, ma sei i giallorossi dovessero tornare all'arrembaggio per Nkunku, il Milan avrebbe la carta Soulé da potersi giocare.
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