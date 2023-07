Donnarumma, le parole dopo l’aggressione: “La paura è stata tantissima”

Intervistato dai microfoni di Libero, il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, ha parlato dopo l'aggressione avvenuta nella giornata di ieri nella propria casa al centro di Parigi: "Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare. Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso".