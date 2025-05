Donadoni punge: “Milan, stagione deficitaria. Non c’è il clima ideale”

Come nel '99. "Sì, la mia ultima stagione al Milan: una cavalcata incredibile alla quale nessuno pensava. Un po' come il Napoli di quest'anno, visto il trascorso. Il bello è proprio quando l'imponderabile si avvera. Vediamo da quale parte penderà la bilancia".

A proposito di Milan, come giudicare? "Il loro cammino è stato questo, nell'anno: è abbastanza inutile dire oggi che non ci si aspettava, c'è stato un continuo susseguirsi di prestazioni buone e periodi bui. La stagione deve servire al club per capire dove si è sbagliato e come migliorare, chi di dovere deve fare le giuste riflessioni e trovare i rimedi. Hanno vinto un trofeo e potevano vincerne un altro, ma la stagione è comunque stata deficitaria".