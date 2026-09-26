Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, l'ex calciatore del Milan Roberto Donadoni ha voluto analizzare il momento vissuto dai rossoneri, facendo riferimento alle varie pretendenti per quella che sarà la lotta allo scudetto.

Milan, parla Donadoni

"Il Milan con Amorim ha una sua filosofia di gioco di cui però si è visto ancora poco. La cosa fondamentale è avere alle spalle un club che dia il supporto e l’aiuto necessario. Il primo vero salto di qualità va fatto lì."

Le parole dell'ex centrocampista rossonero partono inevitabilmente dal lavoro di Ruben Amorim e dalle sue idee tattiche, ancora in fase di assestamento:

Su quelle che saranno le candidate al titolo, Donadoni non ha alcun dubbio:

"L’Inter è la squadra favorita per lo scudetto, dà la sensazione di essere la più forte. Hanno un’idea ben chiara che poi alla fine fa la differenza. La Roma sta trovando una sua quadratura, se l’ambiente la aiuterà potrà fare bene ed essere l’antagonista dell’Inter."

L'analisi dell'ex rossonero, poi, si allarga anche al Napoli di Massimiliano Allegri e al Como di Cesc Fabregas, ormai non più una sorpresa:

"Il Napoli sulla carta, se valutiamo la rosa, è assolutamente competitivo. Non deve avere fretta, deve blindare l’ambiente e non ascoltare le critiche. Como? Quando hai un progetto così serio non ci sono squadre importanti che tengano, continui a lavorare e arrivi lontano. Ormai è chiara a tutti l’idea di gioco e l’impronta che ha dato Fabregas».