Dida: “Leao? Sta crescendo, la fascia da capitano gli farà bene”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, in occasione del Cupra Ghost Padel , Dida ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero, Rafael Leao . Secondo l'ex portiere, infatti, la stella portoghese è l'uomo giusto per la squadra di Stefano Pioli e che la fascia di capitano, indossata nel match contro l' Hellas Verona , non può che farlo crescere ulteriormente. Ecco le parole di Dida .

"La responsabilità di avere la fascia è importante per dimostrare che la fiducia in lui è tanta. E' l'uomo giusto perché sta facendo bene in questi anni al Milan, dimostra di essere sempre più capace, sta crescendo, la fascia da capitano gli farà bene".