Di Stefano: “Giroud e la suggestione Nava: le novità verso Milan-Juventus”

"Il Milan ha tre partite fondamentali contro Juventus, poi contro il Paris Saint-Germain e poi andrà in trasferta aperta ancora contro il Napoli. Quindi in otto giorni il Milan giocherà tre gare fondamentali. Bisognerà capire qual è la gestione di Giroud, se giocherà da titolare contro la Juventus e poi magari potrebbe chissà non giocare la partita di Napoli. Perché a Parigi non c’è dubbio che da francese giocherà dal primo minuto. Oppure potrebbe magari esserci una intelligente rotazione da parte di Stefano Pioli. Che potrebbe gestire le energie di giocatori come lui o come Pulisic che sono rientrati da trasferte transoceaniche".

Sui recuperi: "Le notizie che ci arrivano da Milanello questa mattina dicono che continua a lavorare a parte Ruben Loftus-Cheek, quindi non ci sarà nella partita di dopodomani del Milan contro la Juventus. Mentre hanno lavorato in gruppo Krunic e Kalulu, che possiamo ormai dare totalmente per recuperati: probabilmente non giocheranno dall’inizio la partita di domenica ma giocheranno in futuro, forse anche a Parigi".

Sul portiere: "Domani in conferenza stampa di Stefano Pioli ma vi anticipiamo che dovrebbe essere Mirante il portiere della partita domenica: non gioca esattamente da mille giorni ma dovrebbe essere lui. C’era anche la suggestione legata a Lapo Nava, ovviamente figlio d’arte da queste parti. Ma ancora potrebbe non essere pronto: di conseguenza giocherà l’ex portiere della Roma". Calciomercato Milan - Maignan sul taccuino di due top club >>>

