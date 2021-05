Di Stefano: “Calabria e Theo fuori dalle Nazionali? Sono ignorati, fa rabbia”

Peppe Di Stefano ha parlato di Davide Calabria e Theo Hernandez: i due terzini del Milan non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha parlato dei terzini Davide Calabria e Theo Hernandez: entrambi i rossoneri non sono presenti nella lista dei pre-convocati con le loro Nazionali. Queste le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport. "Calabria e Theo sono così diversi per nazionalità e stile di gioco, ma così simili per numeri. Hanno collezionato 7 gol e 7 assist in stagione, sono due titolari di questa squadra, sono due traini della formazione rossonera, ma sono ignorati dalle rispettive Nazionali. Theo totalmente, Calabria che non ha fatto il vaccino pre Europeo. Poco male, comunque, perché l'anno prossimo entrerà nel giro azzurro (Calabria, ndr). Fa un po' di rabbia, sicuramente avrebbe meritato la convocazione per la grande stagione disputata. Comunque lui e Theo sono delle frecce nell'arco di Pioli perché sono quelli che, assieme a Kessié, danno equilibro alla formazione rossonera". Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>