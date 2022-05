Di Marzio: “La svolta mentale del Milan è stata la vittoria contro la Lazio”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla svolta mentale del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "La svolta mentale del Milan è stata la vittoria a Roma contro la Lazio. Era sotto e ha rimontato nel finale. Anche a Verona ha vinto in rimonta, però per me all'Olimpico contro la Lazio è scattato qualcosa di particolare che ha fatto svoltare i rossoneri".