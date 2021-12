Di Marzio: “Messias ha aspettato il Milan fino all’ultimo giorno di mercato”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato un particolare retroscena che riguarda il trasferimento al Milan di Messias

Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Gianluca Di Marzio ha raccontato brevemente un capitolo del suo nuovo libro che riguarda il trasferimento al Milan di Junior Messias. "Il capitolo che mi ha dato più soddisfazione, vedendo anche questi giorni, è quello intero dedicato a Junior Messias. C'è un aneddoto interessante, come quando accompagnò il figlio Cristian nel 2017 a Sesto San Giovanni per firmare la Pro Sesto. La mattina andarono a vedere la partita col Chieri, e lì c'era un numero 7 in maglia azzurra che faceva il fenomeno, proprio Messias. Pensate che lui ha aspettato il Milan fino all'ultimo giorno al posto di Torino e Fiorentina perché nella sua testa solo coi rossoneri può arrivare al Mondiale con il suo Brasile".