Di Livio: “Ibra al Milan? Non c’è bisogno di lui per dare tutto in campo”

Intervistato da Tmw, Angelo Di Livio ha parlato del Milan e del probabile ritorno di Zlatan Ibrahimovic . Secondo l'ex centrocampista della Juventus , infatti, il campione svedese è un uomo carismatico ma non dovrebbe servire la sua presenza per far sì che i giocatori diano il massimo in campo. Ecco le parole di Di Livio .

"È un uomo carismatico, ma credo che il professionista serio non ha bisogno di lui per dare tutto in campo o per comportarsi in una certa maniera fuori dal campo. Però va benissimo così se ritengono che possa servire".