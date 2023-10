Di Livio: “Scommesse? Sono deluso, è una generazione di bimbi m*****a”

Infine, Di Livio ha concluso: "Non servono esperti che vigilano. Non è che uno possa controllarli e seguirli col bastone, pronto a dare loro una bastonata quando si comportano male. Ognuno di loro sa come ci si deve comportare. Conoscono le regole, sanno quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che si può e non si può fare. Devono essere in grado di gestirsi. Zaniolo e Zalewski? Credo che prenderanno una punizione, che meritano. Verranno fermati e probabilmente, non giocheranno per un po’ a causa di una squalifica, devono capire che hanno fatto un grave errore". LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Ibrahimovic dal Festival dello sport