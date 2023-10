Zlatan Ibrahimovic: “Futuro nel Milan? Ci stiamo conoscendo” | LIVE NEWS

"Sono passati tre o quattro mesi da quando mi sono ritirato. Non ho un programma, prendo tempo. Faccio cose per me stesso, per capire cosa voglio fare. Ci sono offerte, ovvio, ma dipende da ciò che voglio fare. Se entro in qualcosa voglio fare la differenza e non voglio entrare in una situazione in cui mi guardano come un simbolo. Vediamo cosa succede, qualcosa troviamo. Ho avuto qualche meeting con il Milan, parliamo, ci stiamo conoscendo, vediamo dove si arriva. Se uno può portare qualcosa fa effetto, se non porti qualcosa non fa effetto".