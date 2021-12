Di Gennaro: “Milan e Napoli se la giocheranno attraverso il gioco”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, ha espresso il suo pensiero sulla partita di domenica tra Milan e Napoli

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Stadio Aperto' in cui ha parlato di Milan-Napoli. Queste le sue parole: "Con organici così importanti è normale attingere dai giocatori che possono sostituire gli assenti. Milan e Napoli non si sono mai lamentate, sarà una partita importante con gli azzurri che devono recuperare il terreno e riassestarsi soprattutto a livello di equilibri difensivi. I rossoneri hanno delle chance perché sono usciti dalle coppe. Il problema Coppa d'Africa poi riguarderà tutte e due le squadre. Se la giocheranno attraverso il gioco entrambe".